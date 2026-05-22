Inizia la stagione e il giocatore americano aveva iniziato con grande entusiasmo, dimostrando qualità e incisività in campo. Tuttavia, negli ultimi incontri, la sua prestazione è calata sensibilmente, e ha incontrato difficoltà nel trovare continuità. Le sue occasioni sono diminuite e il suo rendimento non corrisponde più alle aspettative iniziali. La squadra, che aveva puntato molto su di lui, ora si trova a dover fare i conti con questa fase di involuzione.

La stagione del Milan sta ormai volgendo al termine, con una corsa che ha vissuto due volti diversi: prima il sogno legato alla vittoria dello scudetto, restando attaccati all'Inter capolista, poi il crollo che ha portato i rossoneri a lottare fio all'ultima giornata per un posto in Champions League. Un percorso altalenante che ha toccato anche diversi calciatori, tra cui Christian Pulisic. L'americano, dopo un avvio di stagione al top, col passare dei mesi ha subito un fortissimo calo. Nella prima parte di stagione, infatti, Pulisic è stato il vero e proprio punto di riferimento in attacco. Con i suoi gol pesanti ha rappresentato uno degli uomini più decisivi del Milan (assieme a Rafael Leao) contribuendo al sogno scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il caso Pulisic: da trascinatore totale al lungo blackout, cosa sta succedendo?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Torino-Milan, i commenti a caldo di Pulisic e Rabiot: Lintervallo è stato decisivo

Sullo stesso argomento

Caos societario al Milan: Furlani riflette sull’addio e scoppia il caso Ibrahimovic. Cosa sta succedendo davveroCrollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Caos societario al Milan:...

“È buio totale, 12 ore senza luce e ospedali vicini al collasso”: cosa sta succedendoC’è un silenzio irreale che avvolge le strade, un buio che non è solo assenza di luce ma condizione quotidiana.

Il Milan presenta la nuova maglia home: Pulisic, Leao e Modric tra i testimonial #milan x.com

Quando Allegri schiera Pulisic e Leao insieme, il Milan ha il peggior attacco della Serie A reddit

Christian Pulisic cerca di ritrovare il gol nell’ultima partita di campionato contro il CagliariChristian Pulisic e il suo impatto altalenante nell’AC Milan di Massimiliano Allegri: tra momenti di grandezza e crolli inaspettati. La stagione in corso dell’AC Milan sotto la guida di Massimiliano A ... notiziemilan.it

Milan, infortunio per Pulisic: salta la sfida con AtalantaInfortunio per Christian Pulisic prima di Milan-Atalanta, in programma oggi, domenica 10 maggio. L'attaccante statunitense si è fermato nella rifiniutura del big match della 36esima giornata di Serie ... adnkronos.com