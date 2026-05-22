Il Milan si prepara all’estate con l’impressione che le trasformazioni in corso coinvolgano anche aspetti al di fuori del settore sportivo. La società sta lavorando su diverse aree, oltre alla rosa dei giocatori, e si parla di possibili modifiche nel management e nelle strategie di mercato. Questi sviluppi si aggiungono alle questioni tecniche, creando un quadro più ampio di cambiamenti che vanno oltre il solo campo da calcio. La situazione attuale lascia supporre che le novità interesseranno più fronti nel prossimo futuro.

Il Milan si avvicina all’estate con la sensazione s empre più concreta che il cambiamento non riguarderà soltanto la squadra. A Casa Milan si respira un clima di trasformazione totale e le prossime settimane potrebbero segnare la fine di un ciclo dirigenziale iniziato con il progetto RedBird. Al centro delle indiscrezioni c’è ancora Giorgio Furlani, il cui futuro appare tutt’altro che definito dopo mesi complicati sia sul piano sportivo sia nei rapporti con una parte dell’ambiente rossonero. La proprietà starebbe già lavorando a una nuova struttura organizzativa in vista della prossima stagione. L’idea sarebbe quella di costruire un assetto più vicino alle esigenze calcistiche, dopo un periodo in cui il modello manageriale adottato dal club ha spesso diviso tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: il cambiamento non riguarda solo la squadra

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Milan - Allegri: Mi aspetto una bella partita

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