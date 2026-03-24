Alessio Tacchinardi, ex centrocampista di Serie A, ha espresso una valutazione sulla rosa attuale del club di calcio. Secondo lui, il Milan dispone di tre giocatori di livello elevato, mentre il resto della squadra può essere considerato nella norma. La sua analisi si concentra sulla qualità dei singoli e sulla composizione generale della formazione in corsa per il campionato.

Il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina ha riacceso i sogni di scudetto di Milan e Napoli, proprio quando ormai stavano per spegnersi completamente. Ora, il Diavolo è a -6 dai nerazzurri, mentre gli uomini di Conte seguono a -7. La prossima giornata potrebbe già essere decisiva: Barella e compagni ospiteranno la Roma, mentre i rossoneri voleranno in Campania per sfidare proprio i partenopei. Al termine di Fiorentina-Inter, Alessio Tacchinardi è intervenuto dagli studi di 'Pressing' per dire la sua sulla lotta scudetto. Ecco, di seguito, le parole dell'ex centrocampista della Juventus. "Il Milan può avere chance di vincere lo scudetto se c'è un tracollo psicologico dell'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tacchinardi: “Il Milan ha solo tre grandi giocatori, per il resto è una squadra normale”

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