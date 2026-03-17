Golfo e chip Perché la crisi di Hormuz non riguarda solo il petrolio

La crisi nel Golfo Persico coinvolge più di una semplice questione di petrolio. Quando si verificano tensioni nella regione, i commentatori tendono spesso a ridurre tutto al costo del barile, dimenticando che ci sono elementi più ampi in gioco. Questa tendenza si ripete ogni volta che si verifica una nuova crisi, concentrandosi esclusivamente sull’aspetto economico senza considerare altri fattori.

Vi è un vizio analitico che si ripresenta con puntualità ad ogni fiammata geopolitica nel Golfo Persico: la riduzione immediata e quasi riflessa della complessità al solo indicatore del prezzo del barile. I mercati reagiscono, le cancellerie si consultano, i media titolano sull’impatto energetico. È una risposta comprensibile perché il petrolio rimane, nel discorso pubblico, la metafora dominante del potere mediorientale, ma nel 2026 è diventata pericolosamente insufficiente. Le tensioni attorno allo Stretto di Hormuz e la crisi in corso in Iran impongono una lettura di altro ordine: sistemica, tecnologica, strutturale. Una lettura che l’Europa, e l’Italia in particolare, non possono ulteriormente differire. 🔗 Leggi su Formiche.net

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