L'allenatore ex Juventus ha comunicato alla dirigenza del Milan le sue condizioni per confermare la propria permanenza sulla panchina rossonera. La discussione riguarda principalmente aspetti legati al ruolo e alle aspettative future all’interno del club. La situazione rimane in fase di definizione, con incontri tra le parti ancora in corso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle eventuali decisioni finali.

Allegri Milan: l’allenatore ex Juventus detta le sue condizioni alla dirigenza per restare stabilmente al centro del nuovo progetto rossonero. Il futuro della panchina del Milan ha un solo protagonista in vista della prossima stagione calcistica. Nonostante le voci relative a un addio circolate recentemente, Massimiliano Allegri è stato confermato al centro del progetto. L’ex allenatore juventino guiderà il gruppo per raggiungere traguardi ambiziosi, puntando ai vertici del panorama calcistico continentale. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, la permanenza del mister è vincolata a una condizione chiara per proseguire questo cammino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri Milan, il tecnico resterà rossonero? L’ex Juventus detta le condizioni per la permanenza a Milano: i dettagli

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