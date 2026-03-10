Cardinale mette Allegri al centro del progetto Milan | massima fiducia in lui ma non soltanto

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha assistito alla partita e ha espresso massima fiducia in Allegri, che viene messo al centro del progetto della squadra. La sua presenza in tribuna ha attirato l’attenzione, mentre il club conferma il forte impegno nel mantenere il tecnico alla guida. La situazione resta sotto osservazione senza ulteriori dettagli sulla durata del rapporto.

Giunto in Italia nel weekend, Gerry Cardinale - managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'agosto 2022 - ha assistito, domenica sera a 'San Siro', al derby di Milano vinto dai rossoneri per 1-0 contro l'Inter con la sensazione che il progetto a cui sta lavorando da qualche tempo stia prendendo definitivamente quota. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Al termine del derby, Cardinale è sceso negli spogliatoi per complimentarsi con tutti e per ringraziare tutti: calciatori, staff tecnico, dirigenti e tutti coloro i quali lavorano dietro le quinte. Cardinale si è detto orgoglioso della prestazione dei giocatori, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello dello spirito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

