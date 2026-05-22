Milan-Cagliari tutto o niente | i precedenti tra le due squadre

Notizia in breve

Il match tra Milan e Cagliari si avvicina, rappresentando l’ultima partita della stagione. I precedenti tra le due squadre mostrano 23 incontri ufficiali, con 16 vittorie per il Milan, 3 pareggi e 4 successi per il Cagliari. Nell’ultimo confronto, disputato nel 2022, il Milan ha vinto 3-1. La sfida si gioca in un stadio pieno, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.