Milan-Cagliari tutto o niente | i precedenti tra le due squadre
Il match tra Milan e Cagliari si avvicina, rappresentando l’ultima partita della stagione. I precedenti tra le due squadre mostrano 23 incontri ufficiali, con 16 vittorie per il Milan, 3 pareggi e 4 successi per il Cagliari. Nell’ultimo confronto, disputato nel 2022, il Milan ha vinto 3-1. La sfida si gioca in un stadio pieno, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.
San Siro si prepara all'ultimo ballo della stagione. Domenica sera, alle ore 20:45 il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo per l'ultima partita stagionale contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Il Diavolo, in lotta per un posto in Champions League, dovrà assolutamente conquistare i 3 punti per evitare di dover dipendere dai risultati delle altre avversarie. Il Cagliari, invece, arriva a Milano con una salvezza giù conquistata. Un incrocio che ha una storia davvero lunga alle sue spalle, ricca di precedenti. Vediamo assieme gli ultimi mathc Quella di domenica sarà la 95esima sfida in tutte le competizioni ufficiali. Un confronto che la maggior parte delle volte ha visto sorridere i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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