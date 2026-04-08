Milan-Udinese arbitro Marchetti | i precedenti con le due squadre Ecco chi c’è al VAR

Sabato 11 aprile, un arbitro di 34 anni della Sezione A.I.A. di Ostia Lido sarà responsabile della direzione della partita tra Milan e Udinese. Marchetti ha già diretto incontri tra queste due squadre in passato. La partita sarà assistita dal VAR, con un ufficiale che si occuperà di questa tecnologia. La designazione fa parte delle assegnazioni previste per la giornata di campionato.

Sarà Matteo Marchetti, classe 1989, della sezione A.I.A. di Ostia Lido (RM), a dirigere Milan-Udinese, partita della 32^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma sabato 11 aprile 2026, alle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. L'arbitro Marchetti sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale e Domenico Fontemurato. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i bianconeri di Kosta Runjaic, invece, sarà Giuseppe Mucera. Infine, al V.A.R., per Milan-Udinese, designato Lorenzo Maggioni, che sarà assistito nel suo compito da Rosario Abisso. Finora Marchetti ha incontrato il Milan per 3 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 2 vittorie e un pareggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese, arbitro Marchetti: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR Leggi anche: Roma-Milan, arbitro Colombo: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR Leggi anche: Bologna-Milan, arbitro Manganiello: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR Argomenti più discussi: Gli arbitri della Serie A: Sozza per Inter-Roma, Doveri dirige Napoli-Milan; UFFICIALE - Napoli-Milan, scelto l'arbitro che dirigerà il big match di Pasquetta. Milan-Udinese, arbitra Marchetti: la coppia Maggioni-Abisso al VarÈ già tempo di pensare alla prossima giornata di campionato per il Milan, la 32^: i rossoneri ospiteranno l'Udinese a San Siro sabato alle ore 18 con il compito e ... milannews.it Milan-Udinese a Marchetti, i precedenti con l'arbitro: solo due vittorie bianconereMatteo Marchetti sarà il direttore di gara della sfida tra Milan e Udinese, valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A (qui la notizia). I bianconeri si augurano che la partita possa conclud ... msn.com Milan-Udinese, arbitra Marchetti: la coppia Maggioni-Abisso al Var x.com Udinese, buone notizie dall'infermeria: due recuperi in vista del Milan - facebook.com facebook