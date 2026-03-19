Milan-Torino arbitro Fourneau | i precedenti con le due squadre Ecco chi c’è al VAR

Sabato 21 marzo, nel match tra Milan e Torino, l’arbitro designato è Francesco Fourneau, nato nel 1984 e appartenente alla Sezione A.I.A. di Roma 1. Oltre a lui, sarà presente al VAR un altro arbitro della stessa sezione. I precedenti di Fourneau con le due squadre sono stati consultati e riportati, ma non vengono forniti dettagli specifici in questa occasione.

Sarà Francesco Fourneau, classe 1984, della sezione A.I.A. di Roma 1, a dirigere Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma sabato 21 marzo 2026, alle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. L'arbitro Fourneau sarà coadiuvato dagli assistenti Marcello Rossi e Davide Moro. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i granata di Roberto D'Aversa, invece, sarà Daniele Doveri. Infine, al V.A.R., per Milan-Torino, designato Luigi Nasca, che sarà assistito nel suo compito da Fabio Maresca. Finora Fourneau ha incontrato il Milan per 6 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 3 vittorie e 3 pareggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Torino, arbitro Fourneau: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR Articoli correlati Leggi anche: Roma-Milan, arbitro Colombo: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR Leggi anche: Bologna-Milan, arbitro Manganiello: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Torino arbitro Fourneau i... Argomenti discussi: Arbitri - Napoli-Torino a Fabbri, guardate chi c'è per Milan-Inter. Le designazioni di Serie A. Milan-Torino, arbitra Forneau. Al Var Nasca-MarescaL'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il 30° turno del campionato di Serie A Enilive che si giocherà nel prossimo ... milannews.it Serie A, le designazioni arbitrali: Fourneau per Milan-TorinoDiramate le designazioni arbitrali per le gare della 30a giornata ... msn.com