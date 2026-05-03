Probabili formazioni Sassuolo-Milan | Allegri si affida a Jashari e Nkunku

Domani si gioca la sfida tra Sassuolo e Milan, con l’allenatore rossonero che ha deciso di schierare Jashari e Nkunku tra i titolari. La partita è importante per il Milan, che punta a ottenere punti utili per qualificarsi alla prossima Champions League. Le probabili formazioni sono state annunciate e si aspettano novità nei 22 in campo.

Probabili formazioni, Sassuolo-Milan: Allegri cerca punti per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Probabili formazioni, Sassuolo-Milan: Allegri cerca punti per tornare in Champions League a partire dalla prossima stagione. Cambi in tutti i reparti per l'allenatore rossonero. Jashari e Nkunku verso la titolarità. Ecco le ultime notizie da Gazzetta.it.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Probabili formazioni, Sassuolo-Milan: Allegri si affida a Jashari e Nkunku Notizie correlate Sassuolo-Milan, probabili formazioni: Jashari, Nkunku e un cambio in difesa. Le mosse di AllegriSiamo agli sgoccioli della stagione 2025-26: restano quattro partite al termine e il Milan cerca punti per la Champions League. Leggi anche: Lazio-Milan, probabili formazioni: Allegri rilancia Jashari Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sassuolo-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Sassuolo-Milan: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Sassuolo-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Turati, Muric, Estupinan, Bartesaghi e Leao; Probabile Formazione - 35° Giornata. Sassuolo-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AProvare a raggiungere un prestigioso 8° posto in classifica, distante solo due punti, è l'obiettivo delle ultime quattro giornate del Sassuolo, da tempo al sicuro e pronto ad affrontare il Milan al Ma ... tuttosport.com Sassuolo-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie AIl Milan cerca, contro il Sassuolo, tre punti per allontanare le inseguitrici nella corsa alla prossima Champions League. Grosso ritrova Berardi dopo le due giornate di squalifica e conferma Turati tr ... sport.sky.it Sassuolo-Milan, probabili formazioni: Jashari, Nkunku e un cambio in difesa. Le mosse di Allegri #SassuoloMilan #milan #SempreMilan #SerieA. Gli ultimi aggiornamenti nei commenti. - facebook.com facebook Sassuolo-Milan, probabili formazioni: Jashari, Nkunku e un cambio in difesa. Le mosse di Allegri #SassuoloMilan #milan #SempreMilan #SerieA x.com