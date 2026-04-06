Probabili formazioni Napoli-Milan | Allegri lancia Nkunku e Fullkrug

Per la partita tra Napoli e Milan, le formazioni sembrano delinearsi con alcune novità. L'allenatore del Milan ha deciso di inserire Nkunku e Fullkrug in attacco, mentre quello del Napoli potrà contare quasi tutti i suoi giocatori più esperti disponibili. Allegri opta per una coppia d'attacco inedita, mentre l'allenatore del Napoli ha completato il recupero dei principali titolari. La sfida si presenta con diverse scelte tattiche da entrambe le parti.

Probabili formazioni Napoli-Milan: Conte ritrova praticamente tutti i big. Per Allegri coppia inedita in attacco. Probabili formazioni Napoli-Milan: Conte pronto a schierare De Bruyne e McTominay dietro Hojlund. A centrocampo pronti Lobotka e Anguissa. Allegri pronto a cambiare in attacco: Leao, Pulisic e Gimenez in panchina con Fullkrug e Nkunku titolari. Le ultime novità da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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