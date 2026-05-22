Milan-Cagliari Modric verso la titolarità | ritorno in campo per centrare la Champions

Luka Modric si prepara a tornare in campo in vista della partita tra Milan e Cagliari, dopo un periodo di assenza che sembrava destinato a durare fino al Mondiale. Il centrocampista, vincitore del Pallone d’Oro nel 2018, ha effettuato un recupero rapido che ha sorpreso molti. La sua presenza potrebbe essere decisiva per il tentativo di qualificazione alla Champions League. La sua titolarità è ancora da definire, ma le sue condizioni sembrano aver migliorato significativamente rispetto alle ultime settimane.

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Un rientro sul terreno di gioco che sembrava ormai destinato al Mondiale, ma forse non si era tenuto in conto del soggetto in questione: solo un campione come Luka Modric, non a caso vincitore del Pallone d’Oro del 2018, poteva effettuare un recupero lampo come questo. Infortunatosi allo zigomo nella gara contro la Juventus del 26 aprile scorso, il croato scenderà in campo dal primo minuto domenica sera contro il Cagliari, utilizzando una maschera protettiva al volto. Luka pronto ad aiutare il Milan. I rossoneri sono reduci dal successo per 1-2 a Genova, al termine di una gara nella quale non hanno espresso un gioco dominante ma sono stati più solidi ed equilibrati rispetto alle ultime uscite. 🔗 Leggi su Milanzone.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Genialata di Modric in Cagliari Milan Sullo stesso argomento De Bruyne verso la titolarità a Cagliari: scelta di ConteIl Napoli si avvicina alla trasferta di Cagliari con una possibile novità importante nell’undici iniziale: Kevin De Bruyne. De Bruyne verso la titolarità a Cagliari: le scelte di ConteIl Napoli ritrova Kevin De Bruyne e con lui anche qualità e leadership nella manovra offensiva. Verso Milan-Cagliari: Modric torna dal 1', dubbio a destra Athekame-Saelemaekers x.com [Moretto] Modric sembra aver deciso di restare al Milan per un altro anno, a prescindere da tutto. Lui e la sua famiglia si sentono molto felici a Milano reddit Milan, Modric ha deciso il suo futuro: seguirà il consiglio della famigliaLuka Modric ha deciso di restare al Milan indipendentemente dalla qualificazione in Champions League. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, il centrocampista croato e i suoi familiari si sono ambient ... spaziomilan.it Milan, Modric verso una maglia da titolare contro il CagliariNel VIDEO le ultime da Milanello in vista di Milan-Cagliari, in programma domenica a San Siro alle 20.45. Modric in questi giorni si sta allenando con una maschera protettiva e dovrebbe giocare titola ... sport.sky.it