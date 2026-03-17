Kevin De Bruyne si prepara a partire titolare nella partita contro il Cagliari, secondo quanto riferito dall'allenatore. La formazione del Napoli dovrebbe includere il centrocampista belga in campo dall'inizio, mentre il tecnico ha scelto di confermare alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. La sfida si gioca allo stadio della città sarda e sarà importante per le strategie della squadra partenopea.

Il Napoli ritrova Kevin De Bruyne e con lui anche qualità e leadership nella manovra offensiva. La prestazione offerta nell’ultima partita ha confermato il peso del fuoriclasse belga all’interno del sistema di gioco di Antonio Conte, capace di dare ritmo e idee alla squadra nel momento in cui è entrato in campo. Sabato scorso De Bruyne è subentrato a Elmas disputando l’intero secondo tempo e offrendo segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni. La sua candidatura per una maglia dal primo minuto nella sfida di venerdì contro il Cagliari resta concreta, anche se le decisioni definitive verranno prese soltanto nei prossimi giorni. Quel che appare certo è che il tecnico azzurro considera De Bruyne nuovamente una pedina importante della rosa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne verso la titolarità a Cagliari: le scelte di Conte

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