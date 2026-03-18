De Bruyne verso la titolarità a Cagliari | scelta di Conte

Il tecnico ha deciso di inserire De Bruyne tra i titolari nella partita contro il Cagliari, lasciando intuire una possibile modifica nell’undici iniziale del Napoli. La scelta arriva in vista della trasferta e rappresenta un’indicazione sulla possibile formazione che l’allenatore potrebbe schierare. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si concretizza in vista dell’impegno di campionato.

Il Napoli si avvicina alla trasferta di Cagliari con una possibile novità importante nell’undici iniziale: Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, dopo i segnali positivi mostrati nelle ultime uscite, potrebbe partire dal primo minuto nella gara di venerdì, un appuntamento chiave per la corsa degli azzurri. Secondo quanto riportato da la Repubblica, l’allenatore Antonio Conte è rimasto colpito dai progressi del suo numero uno dal punto di vista tecnico e fisico, al punto da valutarne l’impiego dal primo minuto: “Antonio Conte ha apprezzato i progressi del suo campione e sta valutando di lanciarlo dal primo minuto venerdì (si gioca alle 18.30, diretta su Dazn) nella trasferta alla Unipol Domus contro il Cagliari, appuntamento fondamentale per gli azzurri, a caccia del quarto successo consecutivo”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne verso la titolarità a Cagliari: scelta di Conte Articoli correlati De Bruyne verso la titolarità a Cagliari: le scelte di ConteIl Napoli ritrova Kevin De Bruyne e con lui anche qualità e leadership nella manovra offensiva. Leggi anche: Napoli, la rivoluzione di Conte per la Champions: verso il 3-5-2 con la coppia “RaRo” e il ritorno in gruppo di De Bruyne Tutto quello che riguarda Bruyne verso Temi più discussi: De Bruyne è tornato, ora vuole guidare il Napoli verso la Champions; REPUBBLICA - DE BRUYNE VERSO IL RITORNO DA TITOLARE, CONTE CI PENSA; De Bruyne verso la maglia da titolare col Cagliari! La novità rispetto ad inizio stagione – CdS; De Bruyne, rientro da fenomeno: ha acceso il Napoli, quanto mancava. De Bruyne verso la titolarità a Cagliari: le scelte di ConteForzAzzurri.net - De Bruyne verso la titolarità a Cagliari: le scelte di Conte Il Napoli ritrova Kevin De Bruyne e con lui anche qualità e leadership nella manovra ... forzazzurri.net De Bruyne è tornato, ora vuole guidare il Napoli verso la ChampionsDopo aver visto all'opera, anche solo per 45 minuti, Kevin De Bruyne nella mente di Antonio Conte deve sicuramente essersi fatto largo il rammarico per l'infortunio che l'ha privato del calciatore bel ... ansa.it Napoli, Lobotka verso il recupero. Lo slovacco potrebbe tornare tra i convocati. De Bruyne e McTominay dal 1'. Il 26 maggio amichevole delle Legends: torna Lavezzi - facebook.com facebook Verso #CagliariNapoli, #DeBruyne può tornare titolare dopo 5 mesi: le ultime x.com