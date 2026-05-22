Domenica 24 maggio 2026 alle 20:45 si disputerà la sfida tra Milan e Cagliari. Il Milan si trova a un passo dalla qualificazione alla Champions League, con una sola vittoria ancora da conquistare. La squadra ospite, invece, ha già ottenuto la salvezza e non ha più obiettivi di classifica. La partita si svolgerà allo stadio di casa del Milan, in una serata che potrebbe decidere le sorti della stagione per i rossoneri.

Tra mille critiche e difficoltà, il Milan è arrivato a una sola vittoria dalla Champions League e deve ottenerla nel match casalingo contro un Cagliari già salvo. Nella sfida di domenica sera a San Siro i rossoneri hanno tutto per far bene e con i 3 punti sarebbero matematicamente al terzo posto, un risultato più. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Milan-Cagliari (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan - Cagliari Dom 24/05/2026 H.20:45

Sullo stesso argomento

Lecce-Genoa (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl Lecce è consapevole che con una vittoria nell’ultima partita di campionato sarà ufficialmente salvo, e l’avversario di turno è il Genoa di Daniele...

Cremonese-Como (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida tra Cremonese e Como è l’unica dell’ultimo turno di Serie A che vede entrambe le squadre ancora in corsa per un obiettivo.

. ? Resi noti gli orari della 38a giornata di Serie A, l’ultima. Milan-Cagliari si giocherà domenica 24 Maggio alle 20.45, in contemporanea con le altre partite delle squadre impegnate nella corsa Champions #seriea #milancagliari x.com

[Vitiello] Milano-Cagliari domenica 24 maggio alle 20.45 Ufficiale reddit

Milan-Cagliari: a San Siro Allegri si gioca tutto per la ChampionsMilan-Cagliari domenica 24 maggio alle 20:45 a San Siro su DAZN: Allegri cerca la vittoria per blindare la Champions League. Formazioni e ultime news ... lifestyleblog.it

Milan-Cagliari, probabili formazioni e dove vederlaI precedenti sorridono al Diavolo, ma la squadra di Pisacane vuole chiudere la stagione con personalità dopo la salvezza conquistata ... calciocasteddu.it