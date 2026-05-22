Migranti sbarchi dimezzati -54% | avanti tutta col modello Albania E Piantedosi smonta la retorica di sinistra | opportunità ma anche un problema
Negli ultimi mesi, gli sbarchi di migranti sono diminuiti del 54 per cento rispetto al passato, grazie alla strategia adottata dal governo. In particolare, il modello adottato con il paese vicino sembra aver contribuito a questa riduzione, portando a un miglioramento nella gestione dei flussi. Il ministro dell’interno ha commentato la situazione, affermando che il fenomeno rappresenta sia un’opportunità sia una sfida, mentre le autorità evidenziano come i numeri mostrino risultati concreti nel contenimento degli arrivi.
Migranti, la strategia operativa del governo funziona: e non solo, stando ai numeri, per la gestione dei flussi. Ma anche in funzione dello smantellamento di una retorica che la sinistra cavalca da anni (compresi quelli in cui è stata al governo). Al Festival dell’Economia di Trento, il ministro dell’Interno Piantedosi traccia un bilancio netto e rigoroso delle politiche migratorie dell’esecutivo, smontando pezzo per pezzo la narrazione ideologica delle opposizioni. I numeri, d’altronde, parlano chiaro: nei primi cinque mesi dell’anno si registrano poco più di 9.000 arrivi, segnando un crollo verticale del -54% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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