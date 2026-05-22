Migranti sbarchi dimezzati -54% | avanti tutta col modello Albania E Piantedosi smonta la retorica di sinistra | opportunità ma anche un problema

Negli ultimi mesi, gli sbarchi di migranti sono diminuiti del 54 per cento rispetto al passato, grazie alla strategia adottata dal governo. In particolare, il modello adottato con il paese vicino sembra aver contribuito a questa riduzione, portando a un miglioramento nella gestione dei flussi. Il ministro dell’interno ha commentato la situazione, affermando che il fenomeno rappresenta sia un’opportunità sia una sfida, mentre le autorità evidenziano come i numeri mostrino risultati concreti nel contenimento degli arrivi.

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