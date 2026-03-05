Il ministro Piantedosi ha comunicato che negli ultimi mesi gli sbarchi di migranti sono diminuiti del 40%, mentre i rimpatri sono aumentati del 26 per cento. I dati sono stati diffusi dal Viminale, che sottolinea l’andamento positivo delle operazioni di gestione dei flussi migratori. La comunicazione si concentra sui numeri ufficiali relativi a entrate e rimpatri senza approfondimenti sui motivi o sulle cause di tali dati.

Migranti, governo e Viminale – capitanato dal ministro Piantedosi – avanti tutta. I numeri non mentono e, per la sinistra dell’accoglienza indiscriminata, sono un risveglio amarissimo dal sogno degli arrivi incontrollati e dell’ospitalità coatta riservata – con divieto di trasferimento nei centro in Albania grazie alle sentenze delle toghe pro-immigrazione tout court – e garantita finanche a criminali e stupratori “intoccabili”. Eppure, a dispetto della ideologia eretta a dogma politico nelle piazze come in Parlamento, il ministro dell’Interno durante il question time al Senato ha ufficialmente argomentato a suon di cifre e riscontri operativi il successo della linea di governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, Piantedosi snocciola i numeri di un successo malgrado i buonisti di sinistra: -40% di sbarchi, +26% di rimpatri

