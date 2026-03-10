Migranti mazzata alla sinistra in Europa | sui rimpatri vince il modello Albania La rabbia di Ilaria Salis

In Europa, il dibattito sui rimpatri dei migranti si accende con decisioni che seguono il modello albanese. La posizione di governo italiana, sostenuta dalla maggioranza di centrodestra, si contrappone alle posizioni delle forze di sinistra. La questione dei rimpatri veloci diventa un nuovo fronte di scontro politico, con reazioni e tensioni che coinvolgono diverse forze e opinioni pubbliche.

Migranti e rimpatri veloci, vai col modello italiano, vai con la maggioranza Meloni. Schiaffone alle sinistre. La commissione per le Libertà civili del Parlamento europeo (Libe), ha approvato il testo di compromesso sulla posizione negoziale dell’Eurocamera sul regolamento per i rimpatri. Il testo approvato è quello presentato dall’eurodeputato del Partito popolare europeo (Ppe), Francois-Xavier Bellamy, adottato grazie a un accordo fra i gruppi di centro destra e di destra: quindi del Ppe, dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), dei Patrioti per l’Europa e di Europa delle nazioni sovrane (Esn). Bocciato il testo proposto dal relatore del provvedimento, l’eurodeputato dei liberali di Renew Europe, Malik Azmani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

