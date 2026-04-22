Carne pesce e latte | quanto è sicuro il cibo che mangiamo nell’Agrigentino? La mappa del rischio

Ogni giorno, nelle pescherie, nelle macellerie e nei supermercati dell’Agrigentino, vengono venduti carne, pesce e latte di diversa provenienza e qualità. Le persone acquistano alimenti in pochi secondi, senza spesso conoscere i controlli effettuati o le eventuali criticità legate alla sicurezza alimentare. La questione della qualità e della sicurezza di questi prodotti alimentari coinvolge molte fasi della filiera e riguarda sia i consumatori che i rivenditori.

Ogni giorno tra i banchi delle pescherie, nelle macellerie di quartiere e nei frigoriferi dei supermercati migliaia di scelte si consumano in pochi secondi. Un trancio di pesce appena esposto sul ghiaccio, una bottiglia di latte presa al volo, un taglio di carne scelto quasi d’istinto. È un gesto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Carne, pesce, latte e uova: quanto è sicuro il cibo che mangiamo a Palermo? La mappa del rischioIn un report dell'Asp la fotografia sulla sicurezza alimentare nel 2025: tra controlli, campionamenti e sistemi di allerta, gli ispettori hanno...

Carne, pesce e uova: quanto è sicuro il cibo che mangiamo a Catania? La mappa del rischioDietro ogni banco frigo e ogni scaffale della provincia etnea c'è un sistema di controllo che, nel 2025, ha eseguito oltre duemila ispezioni,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Torino, effetto guerra sui prezzi della spesa: ecco quanto ci costano di più pane (ormai alle stelle), latte, caffè, carne e pesce; Mangiare pesce e cozze fa bene, ma ecco come evitare tossine e proteggere la salute; Banche del latte umano donato: una nuova tecnologia per i neonati più fragili; Frattaglie di maiale e ricetta etrusca. A Viterbo preparano una salsiccia estrema e ancestrale.

Il cibo sintetico non è sicuro: il no dell’Italia a carne coltivata, pesce stampato in 3D e latte senza muccheNei laboratori in diverse parti del mondo continua il lavoro per rendere accessibile a tutti non solo la carne sintetica ma anche altri cibi proteici come pesce e latte, realizzati sempre attraverso ... greenme.it

Torino, effetto guerra sui prezzi della spesa: ecco quanto ci costano di più pane (ormai alle stelle), latte, caffè, carne e pesceI conti effettuati dall’ufficio statistiche del Comune di Torino: a marzo rialzi per energia (+5%) e beni alimentari (+2%) ... torino.corriere.it

COTTURA DELLA CARNE Ognuno ha la sua… e tu da che parte stai C’è chi la ama al sangue, super succosa e chi invece non scende a compromessi con la ben cotta La verità Non esiste una scelta giusta o sbagliata… ma conoscere le cotture ti facebook

“Carne di animali con pus e traumi negli hamburger dei fast food”: l’inchiesta shock di Report sul macello Troni x.com