Così non resto solo | come funzionano e quanto costano le agenzie per single nell’Agrigentino

In Agrigento, le agenzie per single offrono servizi di accompagnamento e incontri mirati per chi cerca una relazione stabile, mantenendo un’attività attiva nonostante la diffusione di app di incontri e social network. Queste agenzie sono specializzate nel facilitare incontri tra persone sole interessate a costruire un rapporto serio, e i costi variano a seconda dei servizi scelti.

In un’epoca dominata da app di incontri e social network, le agenzie matrimoniali tradizionali continuano a rappresentare una scelta per le persone sole che cercano una relazione seria e duratura. Nell’Agrigentino, tuttavia, non sono molte le agenzie realmente attive: cercando su Google si trovano diversi contatti e pagine social, ma non sempre corrispondono a realtà consolidate. Il rischio di incorrere online in truffe o servizi che non hanno nulla a che vedere con le vere agenzie matrimoniali o per single – come oggi vengono spesso chiamate – è piuttosto alto. Dossier – la sezione di approfondimento e inchieste di AgrigentoNotizie – cercando di fare il punto, ha raccolto le testimonianze di tre operatori del settore che sta vivendo una nuova stagione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

