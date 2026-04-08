L’ultimo trailer del biopic dedicato a Michael Jackson è stato pubblicato da Lionsgate, annunciando l’imminente uscita del film. Il trailer mostra alcune scene della produzione e anticipa il racconto della vita e della carriera del cantante. La pellicola, interpretata da Jaafar Jackson, ripercorre i momenti salienti del Re del Pop, con un focus su successi e difficoltà incontrate nel corso della sua carriera.

L’attesa è quasi finita per i fan del Re del Pop. Lionsgate ha appena rilasciato il trailer finale di Michael, l’epico biopic musicale che promette di ripercorrere la vita, i successi e le sfide di Michael Jackson. Con il debutto nelle sale fissato per il 24 aprile 2026, questo nuovo sguardo ravvicinato alla pellicola accende i riflettori sulla trasformazione impressionante del protagonista. Il Re del Pop rivive sul grande schermo. Diretto da Antoine Fuqua ( Training Day, The Equalizer ) e scritto dal candidato all’Oscar John Logan ( Il Gladiatore, Skyfall ), il film non è solo una celebrazione della musica di MJ, ma un’esplorazione profonda dell’uomo dietro il mito. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson

Leggi anche: Il trailer del biopic con Jaafar Jackson nei panni dello zio Michael Jackson: un viaggio dalle origini al successo mondiale, tra talento, famiglia e ambizione

Michael: Online il primo trailer del biopic con di Jaafar Jackson!Dalle origini nei Jackson 5 al successo globale: tutto quello che c'è da sapere sul film di Antoine Fuqua in arrivo ad aprile.

Michael (2026) Final Trailer - Jaafar Jackson

Temi più discussi: Super Mario Galaxy - Il Film, il trailer finale del film [HD]; Il Diavolo Veste Prada 2 – Il trailer finale con il brano Runway di Lady Gaga e Doechii; Nel trailer finale de ‘Il diavolo veste Prada 2’ c’è un nuovo brano di Lady Gaga (con Doechii); Il Diavolo Veste Prada 2: Anne Hathaway torna a lavorare a Runway nel trailer finale.

Michael, trailer, trama e cast del film su Michael Jackson in arrivo al cinemaMichael, il biopic su Michael Jackson firmato da Antoine Fuqua, arriva nei cinema italiani da mercoledì 22 aprile. La pellicola, che vede protagonist a Jaafar Jackson nei panni del re del pop, raccont ... tg24.sky.it

Perché il finale del biopic su Michael Jackson è stato cambiato in corsa (e cosa c'entrano gli abusi su minori)Le accuse di atteggiamenti impropri sono apparse anche nel film biografico, ma la produzione ha dovuto mettere in campo nuove riprese milionarie ... wired.it

La sorpresa più grande del trailer finale de Il Diavolo Veste Prada 2 arriva dalla musica A firmare il brano originale Runway sono Lady Gaga e Doechii, una collaborazione che unisce pop ed energia urban Il film, in uscita il 29 aprile 2026, riporta sullo sch - facebook.com facebook

Rilasciato il trailer finale de Il Diavolo Veste Prada 2. x.com