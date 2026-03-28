Un'assenza di verbale e un breve interrogatorio sono stati descritti da una deputata europea in seguito a un controllo di polizia avvenuto in un hotel. La donna ha riferito di essere stata trattenuta circa un'ora nella stanza senza che vengano redatti documenti ufficiali. Durante il controllo, secondo il suo racconto, le sarebbe stato chiesto se avesse partecipato a un corteo.

«Sono arrivati alle 7,30 in hotel, hanno bussato direttamente alla porta della camera e sono rimasti oltre un'ora. Mi hanno chiesto se avevo intenzione di andare alla manifestazione e se avevo con me oggetti per offendere». È provata ma anche sconcertata Ilaria Salis per quanto accaduto oggi, sabato 28 marzo, giorno di manifestazione prevista a Roma. Perché si tratta di una deputata del Parlamento europeo e perché il controllo di polizia scattato all'alba «era evidentemente collegato al corteo». «Sono arrivata a Roma giovedì - spiega Salis - e ho svolto alcune attività per il mio ruolo di parlamentare europeo. Non era un mistero che fossi nella Capitale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Ilaria Salis: «Io, tenuta per un'ora nella stanza dell'hotel. Mi hanno chiesto se fossi andata al corteo, non hanno nemmeno fatto il verbale»

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Salis, il racconto della perquisizione: «Io, tenuta per un'ora nella stanza dell'hotel. Mi hanno chiesto se andavo al corteo, non hanno nemmeno fatto il verbale»«Sono arrivati alle 7,30 in hotel, hanno bussato direttamente alla porta della camera e sono rimasti oltre un'ora.

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