Mezzafest nel cuore del Cilento nasce il primo campus della comicità del Sud

Nel cuore del Cilento, in un piccolo borgo, sta nascendo il primo campus dedicato alla comicità nel Sud Italia. Il progetto mira a creare uno spazio dedicato alla formazione e alla sperimentazione nel campo dell’umorismo, coinvolgendo giovani e professionisti del settore. L’iniziativa si sviluppa in un contesto rurale, lontano dai grandi centri urbani, con l’obiettivo di offrire un’opportunità di crescita artistica e culturale. La struttura sarà operativa nei prossimi mesi, con l’apertura di corsi e workshop dedicati.

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