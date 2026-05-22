Mezzafest nel cuore del Cilento nasce il primo campus della comicità del Sud

Da lifeandnews.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore del Cilento, in un piccolo borgo, sta nascendo il primo campus dedicato alla comicità nel Sud Italia. Il progetto mira a creare uno spazio dedicato alla formazione e alla sperimentazione nel campo dell’umorismo, coinvolgendo giovani e professionisti del settore. L’iniziativa si sviluppa in un contesto rurale, lontano dai grandi centri urbani, con l’obiettivo di offrire un’opportunità di crescita artistica e culturale. La struttura sarà operativa nei prossimi mesi, con l’apertura di corsi e workshop dedicati.

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