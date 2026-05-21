MezzaFest arriva il primo Comedy Campus del Sud Italia | aperte le iscrizioni
A Serramezzana, nel Cilento, è stato annunciato l’avvio di MezzaFest, il primo Comedy Campus del Sud Italia rivolto al pubblico. Le iscrizioni sono già aperte e il progetto prevede attività di formazione gratuita dedicate alla comicità, che si svolgeranno immersi nella natura del territorio. L’iniziativa combina momenti di ozio creativo con sessioni di approfondimento, offrendo un’opportunità per chi desidera avvicinarsi al mondo della comicità in un ambiente naturale.
A Serramezzana (Cilento) arriva MezzaFest, il primo Comedy Campus del Sud Italia aperto al pubblico. La comicità si “coltiva” tra natura, ozio creativo e formazione gratuita. Nasce MEZZAFEST il primo Comedy Campus del Sud Italia aperto al pubblico! Un laboratorio ludico e formativo, immerso nel silenzio di uno dei borghi meno popolati della Campania, per ridare alla scrittura comica il suo respiro più autentico. Nasce con questa visione MEZZAFEST, l’evento che animerà Serramezzana (Cilento, Salerno) il 27 e 28 giugno 2026, trasformando l’incantevole borgo in un’officina creativa aperta ad aspiranti comici, autori e performer. La partecipazione è completamente gratuita per tutti gli aspiranti comici fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su 2anews.it
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