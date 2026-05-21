MezzaFest arriva il primo Comedy Campus del Sud Italia | aperte le iscrizioni

A Serramezzana, nel Cilento, è stato annunciato l’avvio di MezzaFest, il primo Comedy Campus del Sud Italia rivolto al pubblico. Le iscrizioni sono già aperte e il progetto prevede attività di formazione gratuita dedicate alla comicità, che si svolgeranno immersi nella natura del territorio. L’iniziativa combina momenti di ozio creativo con sessioni di approfondimento, offrendo un’opportunità per chi desidera avvicinarsi al mondo della comicità in un ambiente naturale.

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