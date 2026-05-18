Meteo arriva l' anticiclone subtropicale | ecco quando scatta il caldo estivo a Novara e nel Vco
Nelle prossime ore, il Piemonte sarà interessato da un aumento delle temperature con l’arrivo di un anticiclone di origine subtropicale che porterà condizioni di stabilità atmosferica. Questa ondata di caldo estivo interesserà soprattutto le aree di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, con un progressivo innalzamento dei valori termici. La situazione si manterrà stabile grazie al rafforzamento di un'area di alta pressione sull’Europa centro-meridionale, che favorirà giornate con cielo sereno e temperature in crescita.
Il Piemonte si appresta a vivere una fase di stabilità meteorologica grazie al progressivo rinforzo di un'area di alta pressione sull'Europa centro-meridionale. Come ha spiegato il meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, dopo il passaggio di una veloce perturbazione all'inizio della settimana. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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