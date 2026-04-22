Per il 25 aprile il tempo sarà caratterizzato da sole e temperature elevate su tutta Italia, grazie alla presenza di un anticiclone che si estende su tutto il territorio. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili e soleggiate, con valori termici che si manterranno miti e sopra le medie stagionali. Le previsioni indicano giornate senza piogge e con un clima caldo, tipico di questa fase dell’anno.

Roma - L’alta pressione conquista la Penisola garantendo giornate stabili e miti, con temperature in aumento e solo locali disturbi nelle aree interne nei giorni successivi La settimana meteorologica si apre con un deciso cambio di scenario: l’alta pressione è pronta a rafforzarsi sull’Italia, inaugurando una fase di tempo stabile e soleggiato destinata a culminare nel weekend del 25 aprile, caratterizzato da condizioni diffuse di bel tempo e clima mite. Già da giovedì 23 aprile, il miglioramento sarà evidente su gran parte della Penisola, grazie a una progressiva crescita della pressione atmosferica. Al Nord e al Centro si registreranno condizioni di cielo sereno, con qualche nube di passaggio sui rilievi alpini e appenninici nelle ore più calde.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Sole e caldo per il 25 aprile: anticiclone domina tutta Italia

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