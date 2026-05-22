Meteo Gargano le previsioni del weekend 22-24 maggio
Nel Gargano, le previsioni meteorologiche per il fine settimana dal 22 al 24 maggio indicano che venerdì 22 maggio si manterrà una ventilazione di tramontana, che sarà piacevole durante le ore mattutine e più fresca alla sera.
Venerdì 22 maggio: persiste la ventilazione di tramontana, piacevole al mattino, fresco la sera. Soleggiato. Sabato 23 maggio: massime in leggero aumento, fino a 27 gradi. Domenica 24 maggio: attenuazione del vento, massime che arriveranno a sfiorare i 30 gradi. Soleggiato. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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