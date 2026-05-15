Le previsioni meteo del weekend 15-17 maggio sul Gargano
Le previsioni meteo per il weekend dal 15 al 17 maggio sul Gargano indicano che venerdì 15 maggio sarà una giornata soleggiata con temperature massime di circa 25 gradi. La giornata sarà caratterizzata da ampie schiarite e una ventilazione proveniente da sud-ovest. Non sono segnalate precipitazioni o variazioni significative delle condizioni atmosferiche per questa giornata, che si preannuncia stabile e mite.
Venerdì 15 maggio: bel tempo, con massime di 25°, soleggiato a lunghi tratti e ventilazione da SW. Sabato 16 maggio: temperature in leggero calo, possibile pioggia nel corso della giornata. Prevalentemente soleggiato dal pomeriggiosera. Domenica 17 maggio: clima sereno o poco nuvoloso. Temperature con massime di. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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