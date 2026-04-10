Meteo | caldo anomalo fino a domenica poi arriva il peggioramento

Da dayitalianews.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia sta affrontando una settimana caratterizzata da condizioni di tempo stabile e temperature superiori alla media stagionale. Questo periodo di caldo anomalo dovrebbe durare fino a domenica, secondo le previsioni meteo. A partire dalla prossima settimana, è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con un cambiamento che potrebbe portare piogge e un calo delle temperature.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fase stabile e temperature sopra la media. L’Italia sta vivendo una fase di tempo stabile e decisamente mite, destinata a proseguire almeno fino a domenica. Secondo le previsioni, a determinare questa situazione è un vasto campo di alta pressione di origine subtropicale, attivo su tutto il Mediterraneo. L’anticiclone africano e il caldo fuori stagione. Tra oggi, venerdì 10 aprile, e sabato 11, il Paese sarà protetto da un sistema anticiclonico che agisce come una vera e propria “cupola” atmosferica, in grado di bloccare le perturbazioni. A differenza dell’anticiclone delle Azzorre, più tipico e mite, questa struttura ha origini più calde, provenienti dalle zone vicine al deserto del Sahara. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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