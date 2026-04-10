L’Italia sta affrontando una settimana caratterizzata da condizioni di tempo stabile e temperature superiori alla media stagionale. Questo periodo di caldo anomalo dovrebbe durare fino a domenica, secondo le previsioni meteo. A partire dalla prossima settimana, è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con un cambiamento che potrebbe portare piogge e un calo delle temperature.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fase stabile e temperature sopra la media. L’Italia sta vivendo una fase di tempo stabile e decisamente mite, destinata a proseguire almeno fino a domenica. Secondo le previsioni, a determinare questa situazione è un vasto campo di alta pressione di origine subtropicale, attivo su tutto il Mediterraneo. L’anticiclone africano e il caldo fuori stagione. Tra oggi, venerdì 10 aprile, e sabato 11, il Paese sarà protetto da un sistema anticiclonico che agisce come una vera e propria “cupola” atmosferica, in grado di bloccare le perturbazioni. A differenza dell’anticiclone delle Azzorre, più tipico e mite, questa struttura ha origini più calde, provenienti dalle zone vicine al deserto del Sahara. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo: caldo anomalo fino a domenica, poi arriva il peggioramento

Meteo Campania, sole e caldo anomalo: alta pressione fino a marzoSecondo le ultime previsioni meteo Campania, stabilità diffusa da oggi, venerdì 27 febbraio, e per tutto il weekend.

Meteo, caldo anomalo per Pasqua: sole e temperature fino a 28°C ma cresce il rischio idrogeologicoABBONATI A DAYITALIANEWS Sole e clima quasi estivo in arrivo Da una parte cielo sereno e temperature sempre più alte, dall’altra un rischio nascosto...

Temi più discussi: Meteo Temperature: il Caldo Anomalo durerà più del previsto, picchi di quasi 30°C fino a Domenica [Mappa]; Meteo, caldo anomalo a Milano: fino a venerdì massime a 27 gradi. Ma poi le temperature crolleranno; Meteo: Pasqua con tanto sole e caldo anomalo! Picchi vicini ai 25 gradi; Bel tempo almeno fino a giovedì con caldo anomalo al Centro-Nord.

Caldo anomalo con 25° a Milano fino a quando? Rischio forti temporali e grandine: la data della svolta meteoNegli ultimi giorni in Lombardia clima più da estate che da primavera. Ma non durerà a lungo: nei prossimi giorni il quadro è destinato a cambiare completamente ... ilgiorno.it

Meteo: Caldo Anomalo con punte di oltre 30°C, ma da Lunedì Temperature in netto calo, anche -10°C in 24 oreCaldo anomalo fino al weekend: punte di oltre 30°C L'anticiclone che da diversi giorni sta proteggendo il nostro Paese sarà ancora in grado di favorire un contesto termico davvero anomalo per il perio ... ilmeteo.it

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