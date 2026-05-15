Meteo in arrivo il caldo nella prossima settimana? Non per tutti

La prossima settimana porterà un aumento delle temperature in molte zone, secondo quanto riportato da MeteoLive. Tuttavia, le condizioni climatiche non saranno uniformi e alcune regioni potrebbero sperimentare ancora temperature più contenute o variazioni nel tempo. Le previsioni indicano una generale ondata di caldo, ma con differenze tra diverse aree del paese. Per i dettagli, si raccomanda di consultare le previsioni aggiornate e specifiche per le singole località.

Secondo l'articolo di MeteoLive di Alessio Grosso, dopo la sfuriata artica di questi giorni, da mercoledì 20 maggio potrebbe arrivare l’anticiclone e questa volta la sua progressione sembra avere tutte le carte in regola per imporsi con decisione sullo scenario atmosferico italiano.La dinamica prevista tra il 20 e il 27 maggio appare come il primo vero sussulto estivo della stagione, un segnale chiaro che la circolazione sta per cambiare passo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana

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