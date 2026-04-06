Un anticiclone proveniente dall’Africa porta condizioni di tempo stabile in Italia, con temperature massime che raggiungeranno i 28°C e sole prevalente fino a venerdì 10 aprile. La presenza di questa massa d’aria calda impedirà l’arrivo di piogge e condizioni meteorologiche instabili in diverse regioni del paese. La situazione atmosferica resterà invariata per alcuni giorni, favorendo giornate soleggiate e temperature elevate.

L’Italia entra in una fase di stabilità atmosferica che escluderà le precipitazioni fino a venerdì 10 Aprile. Un anticiclone subtropicale africano porterà temperature anomale per il periodo, con picchi tra i 24 e i 28°C. Il cambiamento è netto. Dopo una serie di giornate caratterizzate da piogge e nevicate che hanno colpito le zone del Centro Sud anche a quote basse, il meteo vira verso il sole pieno su tutto il territorio nazionale. Questo scenario, che prende il via dopo Pasqua, segna l’ingresso del primo caldo del 2026. Mattia Gussoni conferma una trasformazione a livello emisferico. La stabilità sarà garantita da un robusto sistema di alta pressione che non si limiterà al Mediterraneo, ma si estenderà a gran parte dell’Europa centro-occidentale, bloccando ogni perturbazione per i prossimi cinque giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, arriva l’anticiclone africano: picchi di 28°C e sole fino a venerdì

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