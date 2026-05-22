Messina Lorenzo Porretta presenta il finale della sua trilogia

A Messina, lo scrittore Lorenzo Porretta ha presentato il finale della sua trilogia. La narrazione si concentra su personaggi marginali, il cui amore invisibile cambia il corso delle loro vite. La conclusione del ciclo narrativo dà voce ai protagonisti, che fino a ora sono stati in silenzio. La presentazione si è svolta in un contesto culturale locale, con la partecipazione di pubblico e stampa. La trilogia ha suscitato interesse tra gli appassionati di letteratura contemporanea.

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