Messina Lorenzo Porretta presenta il finale della sua trilogia
A Messina, lo scrittore Lorenzo Porretta ha presentato il finale della sua trilogia. La narrazione si concentra su personaggi marginali, il cui amore invisibile cambia il corso delle loro vite. La conclusione del ciclo narrativo dà voce ai protagonisti, che fino a ora sono stati in silenzio. La presentazione si è svolta in un contesto culturale locale, con la partecipazione di pubblico e stampa. La trilogia ha suscitato interesse tra gli appassionati di letteratura contemporanea.
? Domande chiave Come può un amore invisibile trasformare il destino di personaggi marginali?. Chi sono i protagonisti che finalmente ricevono voce in questa conclusione?. Perché l'esperienza ferroviaria di Porretta influenza la sua scrittura narrativa?. Quale ruolo giocano le associazioni locali in questo dialogo sulla resilienza?.? In Breve Lunedì 25 maggio ore 10:00 presso la Galleria Lucio Barbera di Messina.. Dialogo tra l'autore, Palma Milazzo, Silvia Castelli e la moderatrice Silvana Paratore.. Partecipazione istituzionale di Anna Maria Tripodo, Rosaria Landro e Daniela Cucè Cafeo.. Saluti di Annamaria Tarantino, Giuseppe Scalzo e del portavoce Carmelo Casano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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