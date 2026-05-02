A Messina, l'ex candidato sindaco ha presentato ufficialmente le liste di una nuova coalizione denominata Messina SiCambia. Tra i candidati ci sono rappresentanti di vari partiti e civici, pronti a sostenere il progetto politico. La formazione unisce forze politiche tradizionali e liste civiche, creando un fronte che intende proporre un’alternativa alla gestione amministrativa della città. La presentazione delle liste rappresenta il primo passo ufficiale nel percorso elettorale.

? Cosa scoprirai Chi sono i candidati che compongono le liste di Scurria?. Come influirà l'unione tra partiti tradizionali e civici sulla città?. Quali sono le proposte concrete per ridisegnare il volto di Messina?. Dove si riuniranno i rappresentanti delle forze politiche lunedì prossimo?.? In Breve Appuntamento lunedì 4 maggio ore 17:00 presso il cinema Apollo di via Cesare Battisti.. Coalizione comprende Partecipazione, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Mpa, Grande Sicilia e Noi Moderati.. La lista Dc-Pri-Animalisti completa il quadro delle forze politiche per il progetto.. Programma punta alla partecipazione cittadina per affrontare le sfide del territorio messinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, Scurria presenta le liste: nasce il progetto Messina SIcambia

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