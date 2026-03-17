Warner Bros. Pictures ha pubblicato il primo trailer di Dune: Parte 3, il capitolo finale della trilogia. Il video mostra scene del deserto di Arrakis, con Timothée Chalamet protagonista. La pellicola rappresenta la conclusione della saga cinematografica tratta dal celebre romanzo. Il trailer è ora disponibile online e anticipa le attese dei fan per il film.

Il deserto di Arrakis torna a tremare. Come anticipato dai poster ufficiali, Warner Bros. Pictures ha finalmente rilasciato il primo trailer di Dune: Parte 3. Il capitolo conclusivo della trilogia fantascientifica firmata da Denis Villeneuve promette di essere l’evento cinematografico definitivo del 2026. Trama: Di cosa parla Dune 3?. Il film è l’adattamento cinematografico di Dune: Messia, il secondo romanzo della celebre saga letteraria di Frank Herbert. La storia compie un salto temporale significativo: sono passati circa dieci anni dagli eventi epici di Dune: Parte 2. Ritroviamo un Paul Atreides (Timothée Chalamet) ormai consolidato nel ruolo di Imperatore della Galassia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Dune: Parte 3 – Online il primo teaser trailer del capitolo finale della trilogia con Timothée Chalamet!

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