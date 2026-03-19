Un uomo è stato condannato a un anno di reclusione per aver tentato di filmare due ragazzine mentre si trovavano sotto la doccia. La sentenza arriva dopo un procedimento giudiziario che ha visto la condanna anche in appello, con una riduzione della pena rispetto alla prima decisione. La vicenda riguarda un episodio di tentata produzione di materiale pedopornografico.

Andrea Cassarà, ex fiorettista due volte campione olimpico, era stato condannato a un anno e 4 mesi per "tentata interferenza illecita nella vita privata", con il rito abbreviato. Ieri la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna a Cassarà, riducendo la pena di 4 mesi e riqualificando la contestazione originaria sostenuta dalla procura, ovvero "tentata produzione di materiale pedopornografico". I fatti risalgono al 2023 quando l'ex fiorettista è stato accusato e poi processato per aver filmato di nascosto due ragazze 16enni che si facevano la doccia nello spogliatoio di un campo sportivo. In appello la Corte ha... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tentò di filmare due ragazzine in doccia: Cassarà condannato anche in appello, pena ridotta

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