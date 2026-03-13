CT del Lussemburgo femminile esonerato in tronco | ha inviato messaggi inappropriati alle calciatrici

Il Commissario Tecnico della nazionale femminile di calcio del Lussemburgo è stato esonerato in tronco dopo aver inviato messaggi inappropriati alle calciatrici. Dan Santos, che ricopriva questa posizione da sei anni, non proseguirà più nel suo ruolo. La decisione è stata presa in seguito alle accuse emerse riguardo ai messaggi inviati alle giocatrici.

Dan Santos è stato per sei anni il Commissario Tecnico della nazionale femminile di calcio del Lussemburgo. Ora è stato esonerato per cattiva condotta: "Non appena ne siamo venuti a conoscenza noi abbiamo agito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Unsent Project, la raccolta dei messaggi che non abbiamo mai inviato alle persone che amiamo

Leggi anche: Arriva la seconda edizione dell’album Panini “Calciatrici 2025-2026”, la raccolta di figurine interamente dedicata alle protagoniste del calcio femminile italiano

Contenuti utili per approfondire Lussemburgo femminile

Lussemburgo, il CT Daniel Santos licenziato per messaggi inappropriati alle giocatriciScoppia un caso nella nazionale femminile del Lussemburgo. La Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) ha annunciato ieri la risoluzione. tuttomercatoweb.com

CT del Lussemburgo femminile esonerato in tronco: ha inviato messaggi inappropriati alle calciatriciDan Santos è stato per sei anni il Commissario Tecnico della nazionale femminile di calcio del Lussemburgo. Ora è stato esonerato per cattiva condotta: Non appena ne siamo venuti a conoscenza noi ... fanpage.it