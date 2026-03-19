La campagna Love Fusion richiama le atmosfere delle rom-com più note, con immagini di pelle luminosa e un ritorno alla semplicità che si associa a un senso di nuovo lusso. Nel frattempo, Kiko Milano ha annunciato Emily Ratajkowski come nuova testimonial globale, segnando un cambiamento nella strategia del marchio di cosmetici italiano.

L ’annuncio di Emily Ratajkowski come nuova testimonial globale di Kiko Milano segna un cambio di passo strategico per il colosso della cosmetica italiana. La modella, attrice e scrittrice, nota per un’estetica che unisce rigore strutturale e una spontaneità studiata, diventa il volto della campagna Love Fusion, ispirata alle atmosfere cinematografiche tipiche delle rom-com più belle degli anni Novanta. Emily Ratajkowski compie 34 anni con una torta (molto) audace X Leggi anche › Emily Ratajkowski: debutto da sogno (a 34 anni) al Victoria’s Secret Fashion Show Emily Ratajkowski e Kiko Milano: il nuovo volto della bellezza funzionale. La scelta della supermodella britannica (35 anni il prossimo 7 giugno) come volto della nuova campagna di Kiko Milano non è casuale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La campagna Love Fusion ci riporta alle atmosfere delle rom-com più iconiche, tra pelle radiosa e un ritorno alla semplicità che sa di nuovo lusso

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