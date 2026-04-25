Pescara-Juve Stabia | i convocati scelti da Abate per la sfida imminente

Domani si gioca una partita tra Pescara e Juve Stabia, con l’allenatore che ha annunciato i giocatori convocati per la sfida. La gara si terrà nel prossimo turno e si prevede che le due squadre scenderanno in campo con i loro roster ufficiali. La lista dei convocati è stata comunicata e comprende i calciatori disponibili per la partita.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Domani alle ore 15.00, la Juve Stabia scenderà in campo all’Adriatico-Cornacchia per affrontare il Pescara, nella terzultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie B. Questa partita rappresenta un momento fondamentale per entrambe le squadre, sempre più vicino alla fase conclusiva della stagione. La compagine stabiese raggiungerà il capoluogo abruzzese priva di alcuni elementi chiave. Infatti, non saranno disponibili per questa sfida Burnete, Candellone, Kassama, Morachioli e Zeroli, assenti per vari motivi.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Pescara-Juve Stabia: i convocati scelti da Abate per la sfida imminente. Notizie correlate Pescara-Juve Stabia, la cronaca in diretta della partitadel terzultimo turno del campionato di Serie B che si disputa allo stadio Adriatico-Cornacchia. Pescara, la carica di Verratti per sbloccare la Juve Stabia? Cosa sapere Verratti visita il Pescara sabato 25 aprile prima della sfida casalinga contro Juve Stabia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pescara-Juve Stabia, c'è l'amuleto Verratti: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming; Serie B: sold out in un'ora e mezza la curva nord per Pescara-Juve Stabia; Pescara-Juve Stabia, stadio verso il pienone; Pronostici Pescara-Juve Stabia: Statistiche, Dove in TV 25.04.2026 Serie B. Pescara, con la Juve Stabia solo 1-1.Un pari che lascia l'amaro in boccaAl triplice fischio è 1-1. Un risultato che lascia l'amaro in bocca al Delfino, ora ufficialmente agganciato alla zona playout (seppur nella posizione più sfavorevole). A due giornate al termine e una ... abruzzoindependent.it Pescara - Juve Stabia 1-1. Insigne illude, Correia risponde. Le Vespe resistono all'AdriaticoGara equilibrata e combattuta: vantaggio abruzzese su punizione, risposta gialloblù nella ripresa. Nel finale decisivo Confente per blindare il pari e consolidare la zona playoff. stabiachannel.it Pescara bloccato dalla Juve Stabia x.com Juve Stabia, punto pesante a Pescara: playoff sempre più vicini - facebook.com facebook