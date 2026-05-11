Domani sera, la Juve Stabia tornerà a disputare i playoff di Serie B, un evento che rappresenta solo la seconda volta nella storia della squadra. In questa occasione, l’ex calciatore Abate tornerà in campo al ‘Braglia’ come protagonista. La partita si svolgerà a Modena e sarà un momento importante per il club, che cerca di superare questa fase per la prima volta in passato.

Quelli che giocherà domani sera a Modena saranno i secondi playoff di Serie B della storia della Juve Stabia. Le ’vespe’ avevano già staccato il pass per gli spareggi nella scorsa stagione chiudendo al 5° posto e poi eliminando al primo turno il Palermo, fermandosi in semifinale di fronte alla Cremonese, che dopo la sconfitta per 2-1 in Campania ribaltò tutto nel ritorno con un netto 3-0. Nonostante l’addio di Guido Pagliuca, andato in estate a Empoli, la Juve Stabia ha saputo ripetersi con una stagione sempre vissuta nelle zone alte della classifica guidata in panchina da Ignazio Abate (foto), ex centrocampista con un passato anche a Modena...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’avversario. Juve Stabia, seconda occasione di sempre. L’ex Abate torna al ’Braglia’ da protagonista

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