Il Napoli ha avviato i primi contatti con il Benfica per il centrocampista Richard Ríos. La società azzurra sta valutando l’eventuale trasferimento del giocatore, con incontri esplorativi tra le parti. Ríos, centrocampista del Benfica, rientra tra i nomi monitorati dal club partenopeo in vista della prossima stagione. La trattativa si svolge in una fase preliminare, senza annunci ufficiali o accordi definitivi.

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© Calcionews24.com - Mercato Napoli, primi contatti esplorativi per Richard Ríos: il centrocampista del Benfica entra nel mirino azzurro

Manna, spunta Richard Ríos per il mercato estivo (Di Marzio)Il Napoli guarda già oltre la stagione in corso e inizia a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa del futuro.

Il Napoli piomba su Rios del BenficaIl Napoli segue con particolare attenzione il centrocampista Richard Rios del Benfica.

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#Manna, spunta Richard #Ríos per il mercato estivo. Contro il #Napoli fece gol e assist. Per il momento, non ci sono state offerte ufficiali, solo contatti esplorativi. Piace anche alla #Roma di #Gasperini. https://www.ilnapolista.it/2026/04/napoli-richard-rios/ - facebook.com facebook