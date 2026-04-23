Rapina con coltello in via Clavature fermato un minore

La polizia ha arrestato un minorenne ritenuto coinvolto nella rapina avvenuta il 12 aprile in via Clavature, durante la quale tre persone sono state aggredite, tra cui un agente di polizia e un finanziere fuori servizio. L'episodio ha avuto luogo in un'area centrale della città, e le forze dell’ordine avevano già fermato un altro sospetto in relazione all’evento.

La polizia di stato ha fermato il secondo presunto autore della rapina violenta avvenuta il 12 aprile in via Clavature, ai danni di tre persone, tra cui un poliziotto e un finanziere fuori servizio.Dopo l’arresto in flagranza di uno dei responsabili - che avrebbe minacciato i malcapitati con un.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Minacciato con un coltello, rapina in pasticceria. Fermato uno dei banditi Violenta rapina in via Clavature: preso il secondo minorenneBologna, 23 aprile 2026 – La Polizia ha fermato quello che viene ritenuto il secondo autore della rapina aggravata, avvenuta in via Clavature lo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mantova, tenta la rapina col coltello in stazione: fermato dalla vittima e arrestato dalla polizia; Tenta la rapina nel supermercato dove ha appena comprato il coltello; Milano, rapine con il coltello sui binari della metropolitana M5 a Ponale: arrestate 3 quindicenni; Ospita due conoscenti e loro lo aggrediscono: minacce con coltello per rubargli orologio e telefono. Mantova, 50 enne tenta una rapina con coltello in stazione: bloccato dalla vittima e arrestatoTentata rapina nella stazione di Mantova: un 50enne armato di coltello è stato bloccato dalla vittima e arrestato dalla Polizia di Stato. lamilano.it Ricatti hard e aggressioni col coltello: 27enne arrestato per estorsione e rapinaLod’, il giovane adescava le vittime su una app per incontri omosessuali. Identificato dalla Polizia dopo mesi di indagini, due gli episodi accertati ... ilgiorno.it Telesveva. . Giovane picchiato e rapinato dal branco su un treno tra Trani e Bisceglie: identificati quattro minorenni #bisceglie #cronaca #aggressione #rapina #treno - facebook.com facebook Policoro, rapina a mano armata in una gioielleria: ladri in fuga con il bottino x.com