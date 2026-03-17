Un uomo è stato arrestato dopo aver messo a segno due rapine con un coltello, dimostrando un comportamento violento e senza scrupoli. Durante le rapine, ha minacciato le vittime e si è impossessato di telefoni e denaro, senza mostrare esitazioni. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine, che hanno portato l’individuo in carcere.

Una "sconcertante spregiudicatezza e ferocia, totalmente sproporzionate rispetto al profitto di un telefono o di qualche banconota". Sono le parole utilizzate dal gip di Monza Silvia Pansini per motivare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di Anduel Toska, albanese di 42 anni domiciliato a Cesano Maderno, autore di una doppia aggressione a scopo di rapina avvenuta la sera del 9 marzo in via Molise a Cesano Maderno, le cui vittime sono state ferite con diverse coltellate. Fatti avvenuti verso le 23, quando Toska ha avvicinato un ragazzo di 19 anni che era sceso con il suo cane: prima gli ha chiesto un accendino, per poi raggiungerlo pochi attimi dopo, con il volto coperto da un passamontagna, e minacciarlo con un coltello per farsi consegnare soldi, che il ragazzo non aveva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Doppia rapina con il coltello. L’aggressore finisce in carcere

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