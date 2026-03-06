Mens Sana ‘incerottata’ verso la sfida di Empoli Cerchiaro Prosek Nepi e Pannini non ci saranno

La Mens Sana si prepara per la partita di domani sera alle 21 a Empoli. La squadra biancoverde dovrà fare a meno di Cerchiaro, Prosek, Nepi e Pannini, che non saranno presenti all’appuntamento. L’incontro si svolgerà in un impianto di dimensioni ridotte, in un contesto che negli ultimi anni non ha portato molte soddisfazioni alla formazione toscana.

E’ già la vigilia del ritorno in campo della Mens Sana attesa domani alle 21 a Empoli, in un impianto piccolo quanto avaro soddisfazioni negli ultimi anni per i biancoverdi. Con pochissimi tifosi al seguito, vista l’esigua dotazione di tagliandi consegnata al club dalla società ospite, e soprattutto con ancora quattro pesantissime assenze (Cerchiaro, Prosek, Nepi e Pannini) la Note di Siena tenterà di bissare l’impresa di sei giorni fa quando in condizioni più che precarie ha battuto Arezzo per altro toccando quota cento punti. A Empoli sarà sicuramente più difficile per di più contro un avversario molto arrabbiato dopo aver perso all’ultimo secondo (letteralmente) a La Spezia domenica scorsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mens Sana ‘incerottata’ verso la sfida di Empoli. Cerchiaro, Prosek, Nepi e Pannini non ci saranno Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana si concentra sulla sfida a San Miniato. Pannini: "Ci sono le basi per fare un’ottima stagione»La Note di Siena Mens Sana prosegue la preparazione al PalaEstra in vista del match di domenica al PalaEstra contro l’Etrusca Basket San Miniato. Basket Serie B Interregionale. Mens Sana, Cerchiaro punta Cecina. "Ci proveremo»Il 2025 della Mens Sana si chiuderà domenica a Cecina, campo tradizionalmente difficile e contro un avversario di ottimo livello benché reduce da un... Contenuti e approfondimenti su Mens Sana. Argomenti discussi: Mens Sana ‘incerottata’ verso la sfida di Empoli. Cerchiaro, Prosek, Nepi e Pannini non ci saranno. Mens Sana verso la trasferta a Empoli. L’incognita dei giocatori infortunatiLa preparazione della Mens Sana, reduce dall’ottavo successo di fila, sabato contro la Sba Arezzo, è ripresa ieri dopo ... msn.com Mens Sana in fiducia verso il big match. Nepi: Gara tosta ma ce la giochiamoSi avvicina il big match di domenica per la Mens Sana che sarà di scena a Lucca per confermare o almeno provarci l’ottimo momento di forma. I biancoverdi infatti arrivano da sette vittorie di fila che ... lanazione.it