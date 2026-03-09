La Mens Sana Basket ha subito una sconfitta a Empoli durante una partita di Serie B Interregionale, segnando la fine di una serie di nove vittorie consecutive e la prima sconfitta del 2026. La squadra ha affrontato la trasferta con l’obiettivo di mantenere il momento positivo, ma è uscita dal campo con un risultato negativo. Ora, la società punta a riprendere il cammino vincente.

La Mens Sana è tornata con le ossa rotte dalla trasferta di Empoli che ha sancito la prima sconfitta del 2026 e la fine di una serie di 9 vittorie di fila. I biancoverdi infatti non perdevano dalla partita di Cecina dello scorso 21 dicembre, l’ultima del 2025. Anche in quella occasione la formazione di Vecchi si presentò in condizioni fisiche complesse (erano out Perin e Belli e altri non erano al meglio) ma rimase in partita fino all’ultimo. A Empoli invece la gara fondamentale è durata 5 minuti, quelli che sono serviti ai padroni di casa, incredibilmente motivati dopo il ko assurdo di La Spezia, per sbarazzarsi della tenue resistenza biancoverde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. Brusco stop a Empoli, ora la Mens Sana vuole ripartire

Articoli correlati

Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana non vuole fermarsi. Missione a La Spezia. Vecchi: "Giochiamo come se avessimo perso il derby»La Mens Sana torna in campo oggi, otto giorni dopo il successo nel derby, alle 18 a La Spezia.

Basket serie B Interregionale. Doccia fredda per la Mens Sana. Lussazione alla spalla: Nepi outNuova pesante tegola in casa Mens Sana, uscita con due punti ma anche con altrettante defezioni importanti dal derby contro la Virtus.

Approfondimenti e contenuti su Mens Sana

Temi più discussi: Basket Serie B Interregionale: Riccardo Bartolozzi è un nuovo giocatore della Note di Siena Mens Sana Basketball; Basket B Interregionale, primo stop per la Mens Sana Basketball: a Empoli finisce 81-57; Basket, le 3 senesi pronte in campo per la Serie B Interregionale; B Interregionale: La capolista Note di Siena Mens Sana non fa sconti. Centro Tecnico BM Arezzo KO al Palaestra.

Basket serie B Interregionale. Brusco stop a Empoli, ora la Mens Sana vuole ripartireLa Mens Sana è tornata con le ossa rotte dalla trasferta di Empoli che ha sancito la prima sconfitta del 2026 e la fine di una serie di 9 vittorie di fila. I biancoverdi infatti non perdevano dalla pa ... sport.quotidiano.net

Basket Serie B Interregionale: La Mens Sana cade al PalaLazzeri di Empoli contro la USE Basket 81-57Computer Gross USE Basket Empoli – Note di Siena Mens Sana Basketball 81-57 Computer Gross USE Basket Empoli:Ciano 16, Balducci, Sesoldi, Rosselli 9, Cipriani 11, Sakellariou 9, Leone, Marini, Tosti 2 ... antennaradioesse.it

Una brutta Mens Sana cade contro un ottimo USE Empoli - facebook.com facebook

Mens sana in corpore sano! Tra una bracciata e l'altra ai mosaici del Foro Italico, Emanuele si prepara: siamo ufficialmente #SOLDOUT per sabato 7 MARZO a EXPLORA! Grazie per l'incredibile entusiasmo. Ci vediamo sabato! #RomaEventi #Nuoto #UNESC x.com