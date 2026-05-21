L’annuncio di Giorgetti | Nel prossimo decreto pronto un taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno

Il ministro ha annunciato che nel prossimo decreto saranno previsti tagli alle accise, che dureranno fino alla prima settimana di giugno. Ha aggiunto di essere partito per Cipro con un quadro già stabilito, che si sta ulteriormente definendo. La misura riguarderà principalmente il settore energetico e dei carburanti, con l’obiettivo di ridurre i costi per i consumatori. Nei prossimi giorni, si attendono dettagli più precisi sul contenuto e le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.

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