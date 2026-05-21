L’annuncio di Giorgetti | Nel prossimo decreto pronto un taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno
Il ministro ha annunciato che nel prossimo decreto saranno previsti tagli alle accise, che dureranno fino alla prima settimana di giugno. Ha aggiunto di essere partito per Cipro con un quadro già stabilito, che si sta ulteriormente definendo. La misura riguarderà principalmente il settore energetico e dei carburanti, con l’obiettivo di ridurre i costi per i consumatori. Nei prossimi giorni, si attendono dettagli più precisi sul contenuto e le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.
«Sono partito per Cipro con un quadro già delineato che si sta ulteriormente definendo. Credo che si andrà a un decreto legge domani sera, prevediamo interventi che andranno incontro ad esempio agli autotrasportatori e trasporto pubblico locale con il taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Ci sarà poi anche un intervento per garantire il proseguimento delle attività dell’Ex Ilva». Queste le parole del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del Festival dell’Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. Una misura che, rispondendo ad una domanda, si «potrebbe prorogare». La misura tampone, mentre si tratta con l’Ue. 🔗 Leggi su Open.online
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