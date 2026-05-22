Il premier ha condiviso un messaggio sui social per ricordare una figura storica della destra italiana, scomparsa 38 anni fa. Nel post, ha evidenziato il ruolo di questa persona nella storia politica del paese, sottolineando il suo contributo come fondatore di un partito di estrema destra. La comunicazione si inserisce in un momento di commemorazione pubblica, con un riferimento diretto alle attività e all’eredità lasciata da questa figura nel panorama politico italiano.

Con un post sui social, il premier ha ricordato il fondatore del Movimento Sociale Italiano scomparso 38 anni fa. A farle eco, il presidente del Senato Ignazio La Russa e della Camera, Lorenzo Fontana. Ad esprime contrarietà al suo ricordo, l'esponente del Pd Andrea Orlando “Di lui restano ilcarattere, laforza delle idee, l’amore per l’Italiae unaconcezione della politica vissuta con passione, dignità e rispetto“. E’ Giorgio Almirante ricordato dal premierGiorgia Meloninel giorno della sua scomparsa con una dedica via social. Il presidente del Consiglio rivolge un pensiero sentito al fondatore del Movimento sociale italiano, descrivendolo come una “figura che ha segnato profondamente la storia della destra italiana“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni ricorda Almirante: “Ha segnato storia della destra italiana”

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