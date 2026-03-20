Dopo la scomparsa di Bossi, sono arrivate diverse reazioni da parte di esponenti politici e figure istituzionali. Il presidente della Repubblica ha espresso il suo cordoglio, definendo Bossi un leader appassionato. La premier ha ricordato come abbia segnato una fase importante nella storia italiana, mentre altri come Salvini e Tajani hanno commentato la perdita di un amico e collega. La Lega ha deciso di annullare gli appuntamenti ufficiali, e il ministro della Difesa ha condiviso un ricordo personale del rapporto di lavoro.

«Con la scomparsa di Umberto Bossi perdo un amico, un pezzo della nostra storia politica. Non molto tempo fa lo avevo sentito e gli avevo promesso che sarei andato a trovarlo. Non ho fatto in tempo e per me è un cruccio. Non tocca a me ricordare l'incidenza che Bossi, fondatore della Lega, ha determinato nella politica italiana. Comunque lo si giudichi, è stato un gigante per la sua capacità di interpretare l'umore del nord e le scelte utili alla sua parte politica. Ho assistito di persona alle tante occasioni di intesa tra lui e Berlusconi che furono decisive, dal 2000 in poi, per convincerlo a fare della Lega un asse importante del centrodestra. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Le reazioni alla morte di Bossi | Mattarella: «L'Italia perde un leader appassionato». Meloni: «Ha segnato una fase della storia italiana». Salvini: «Ciao capo». Tajani: «Piango l'amico di Berlusconi»

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