Morto Umberto Bossi il cordoglio di Meloni | Ha segnato una fase importante della storia italiana

È morto Umberto Bossi, figura politica di rilievo nel panorama italiano. La premier ha espresso cordoglio, sottolineando come Bossi abbia contribuito a definire una fase significativa della storia nazionale e abbia avuto un ruolo centrale nella nascita del primo centrodestra. La notizia ha suscitato reazioni di rispetto e riconoscimento tra gli esponenti politici e gli osservatori del settore.

(Adnkronos) – "Umberto Bossi, con la sua passione politica, ha segnato una fase importante della storia italiana e ha dato un fondamentale apporto alla formazione del primo centrodestra. In questo momento di grande dolore, sono vicina alla famiglia e alla sua comunità politica". Questo il messaggio postato sui social dalla premier Giorgia Meloni, dopo la morte del fondatore e leader storico della Lega a 84 anni oggi a Varese. Ed è lutto nel mondo politico per la scomparsa del Senatur. "Con la scomparsa di Umberto Bossi perdo un amico, un pezzo della nostra storia politica. Non molto tempo fa lo avevo sentito e gli avevo promesso che sarei andato a trovarlo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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