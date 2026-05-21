Quando c' era lei | lo strano caso dei manifesti di Renzi stile Ventennio contro Meloni

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una campagna pubblicitaria sta facendo discutere l’opinione pubblica, attirando l’attenzione su manifesti con uno stile che richiama il periodo del Ventennio. I cartelloni, che sembrano indirizzati a criticare un’imminente coalizione politica, stanno generando reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori. La loro diffusione si inserisce nel contesto delle prossime consultazioni elettorali, contribuendo a un clima di tensione tra le forze politiche coinvolte. La vicenda ha aperto un dibattito sulla legittimità e i limiti della comunicazione politica.

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Una campagna che sta suscitando polemiche e alimenta il clima di scontro politico in vista delle prossime elezioni. Italia viva ha deciso di giocare la carta dell'ironia nei confronti del governo Meloni, che a settembre diventerà l'esecutivo più longevo della storia repubblicana. Il partito. 🔗 Leggi su Today.it

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