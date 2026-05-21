Quando c' era lei | lo strano caso dei manifesti di Renzi stile Ventennio contro Meloni
Una campagna pubblicitaria sta facendo discutere l’opinione pubblica, attirando l’attenzione su manifesti con uno stile che richiama il periodo del Ventennio. I cartelloni, che sembrano indirizzati a criticare un’imminente coalizione politica, stanno generando reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori. La loro diffusione si inserisce nel contesto delle prossime consultazioni elettorali, contribuendo a un clima di tensione tra le forze politiche coinvolte. La vicenda ha aperto un dibattito sulla legittimità e i limiti della comunicazione politica.
Una campagna che sta suscitando polemiche e alimenta il clima di scontro politico in vista delle prossime elezioni. Italia viva ha deciso di giocare la carta dell'ironia nei confronti del governo Meloni, che a settembre diventerà l'esecutivo più longevo della storia repubblicana. Il partito. 🔗 Leggi su Today.it
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