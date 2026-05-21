Quando c' era lei | lo strano caso dei manifesti di Renzi stile Ventennio contro Meloni

Una campagna pubblicitaria sta facendo discutere l’opinione pubblica, attirando l’attenzione su manifesti con uno stile che richiama il periodo del Ventennio. I cartelloni, che sembrano indirizzati a criticare un’imminente coalizione politica, stanno generando reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori. La loro diffusione si inserisce nel contesto delle prossime consultazioni elettorali, contribuendo a un clima di tensione tra le forze politiche coinvolte. La vicenda ha aperto un dibattito sulla legittimità e i limiti della comunicazione politica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui