Meloni omaggia Almirante con la foto simbolo della destra | Resta la forza delle idee
La presidente del Consiglio ha condiviso sui social una foto storica del segretario del Movimento Sociale Italiano, scelta come manifesto con la scritta “Noi possiamo guardanti negli occhi”. La foto è considerata un simbolo della destra italiana e rappresenta un’immagine riconoscibile nel panorama politico. Meloni ha commentato il gesto come un omaggio a Giorgio Almirante, evidenziando la persistenza delle sue idee nel tempo. La pubblicazione ha suscitato attenzione tra gli utenti, che hanno commentato il post.
Giorgia Meloni ricorda Giorgio Almirante. La premier lo fa sui suoi canali social, condividendo la foto che il segretario del Movimento Sociale Italiano scelse per il manifesto “. Noi possiamo guardanti negli occhi” diventato iconico per la destra e riconoscibile per tutti. A 38 anni dalla scomparsa del politico e giornalista, che è stato anche direttore de Il Secolo d’Italia, la presidente del Consiglio e di DFdI scrive: «Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Giorgio Almirante, il mio pensiero va a una figura che ha segnato profondamente la storia della destra italiana. Di lui restano il carattere, la forza delle idee, l’amore per l’Italia e una concezione della politica vissuta con passione, dignità e rispetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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