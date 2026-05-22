Meloni omaggia Almirante con la foto simbolo della destra | Resta la forza delle idee

La presidente del Consiglio ha condiviso sui social una foto storica del segretario del Movimento Sociale Italiano, scelta come manifesto con la scritta “Noi possiamo guardanti negli occhi”. La foto è considerata un simbolo della destra italiana e rappresenta un’immagine riconoscibile nel panorama politico. Meloni ha commentato il gesto come un omaggio a Giorgio Almirante, evidenziando la persistenza delle sue idee nel tempo. La pubblicazione ha suscitato attenzione tra gli utenti, che hanno commentato il post.

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